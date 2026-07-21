TotalEnergies renforce sa production de gaz à long terme à Abu Dhabi

TotalEnergies annonce la décision finale d'investissement (FID) pour le développement Umm Shaif Gas Cap, au sein de la concession offshore Umm Shaif et Nasr. La compagnie y détient une participation de 20% aux côtés d'ADNOC (60%), CNPC (10%) et Eni (10%), avec ADNOC Offshore comme opérateur.

Le projet permettra de produire, d'ici 2030, plus de 600 millions de pieds cubes de gaz par jour tout en maximisant la récupération des condensats, grâce au développement des ressources du dôme de gaz situé au-dessus des réservoirs pétroliers du champ.

En s'appuyant sur les synergies avec les installations offshore existantes et l'électricité propre fournie par le réseau des Emirats arabes unis, Umm Shaif Gas Cap est conçu pour minimiser les coûts et limiter les émissions.

Le projet présente par ailleurs le potentiel de porter à l'avenir la production de gaz jusqu'à 1,5 milliard de pieds cubes par jour, soutenant ainsi la stratégie de croissance de gaz à long terme des Emirats arabes unis.

Dans la continuité de l'attribution en 2018 de la concession Umm Shaif et Nasr pour une durée de 40 ans, ce développement illustre à nouveau le rôle de TotalEnergies comme leader technique de la concession, aux côtés d'ADNOC et de ses partenaires. Il contribuera à valoriser des ressources additionnelles d'Umm Shaif et à renforcer la chaîne de valeur intégrée du gaz des Emirats arabes unis.

"Nous sommes heureux de franchir cette étape importante aux côtés d'ADNOC et de nos partenaires. Après l'attribution récente de la concession Bab Gas Cap, cette décision finale d'investissement marque une nouvelle étape importante dans le développement des ressources gazières significatives d'Abu Dhabi. Ce développement contribuera à la production Amont de TotalEnergies au-delà de 2030 grâce à des ressources à bas coûts et à faibles émissions", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.