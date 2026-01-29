TotalEnergies relance son projet d'usine de GNL au Mozambique

Le Mozambique et TotalEnergies

TTEF.PA vont relancer jeudi le projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL), interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée par un groupe lié à l'organisation Etat islamique.

Ce chantier, qui devait faire du pays d'Afrique de l'est un exportateur majeur de GNL vers l'Europe et l'Asie, a été suspendu en 2021 en raison d'attaques islamistes qui ont fait des dizaines de morts à Palma, ville côtière proche du site exploité par TotalEnergies.

TotalEnergies, qui a renforcé sa participation aux côtés de ses partenaires après le retrait de certains investisseurs, avait cependant annoncé fin 2025 son intention de reprendre les travaux.

Le président mozambicain Daniel Chapo et le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, devaient assister à une cérémonie marquant cette relance, a indiqué le gouvernement.

"La reprise du projet (...) représente une étape importante pour l'économie nationale et réaffirme la confiance des partenaires internationaux dans le potentiel énergétique, institutionnel et humain du Mozambique", a déclaré le bureau de Daniel Chapo.

TotalEnergies a confirmé l'annonce du gouvernement, sans fournir davantage de détails.

Le groupe pétrolier et gazier français détient 26,5% du consortium Mozambique LNG, le groupe japonais Mitsui 20%, l’ENH 15%, tandis que Bharat Petroleum, Oil India et ONGC Videsh détiennent chacun 10%, les 8,5% restant étant détenus par le groupe thaïlandais PTTEP.

(Custodio Cossa et Wendell Roelf; avec la contribution de Sfundo Parakozov et America Hernandez; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)