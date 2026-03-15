Lille: le maire sortant PS et la candidate LFI au coude-à-coude (estimations)

La candidate LFI à la mairie de Lille Lahouaria Addouche, le 4 mars 2026 à Lille ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le successeur de Martine Aubry à la mairie de Lille, Arnaud Deslandes (PS), est donné dans un mouchoir de poche avec sa concurrente LFI Lahouaria Addouche au premier tour des municipales dimanche, selon des estimations, ce qui place les écologistes en position d'arbitre.

Arnaud Deslandes a récolté 26% des voix contre 25% pour Lahouaria Addouche, selon les estimations d'Elabe pour BFMTV, RMC et Le Figaro et d'Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Une autre estimation, de Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL, les donne à égalité parfaite avec 27,5%.

D'après Elabe, l'écologiste Stéphane Baly récolte 17,1%.

Le candidat PS à la mairie de Lille Arnaud Deslandes vote au premier tour des municipales, le 15 mars 2026 à Lille ( AFP / Elise HOUBEN )

Fidèle parmi les fidèles de Martine Aubry auprès de laquelle il a travaillé pendant 20 ans, Arnaud Deslandes lui a succédé il y a un an dans le fauteuil de maire.

Lahouaria Addouche, 43 ans, peu connue avant l'annonce de sa candidature en septembre, a prôné tout au long de la campagne un "programme de rupture" avec le PS, qui dirige la capitale des Flandres depuis 1955.

Issue des quartiers populaires, elle accuse la majorité municipale de les avoir "maltraités et insultés".

Ancienne travailleuse sociale et désormais "ouvrière", technicienne qualité chez un sous-traitant d'Airbus, elle est aussi suppléante du député LFI du Nord Aurélien Le Coq.

Ce résultat est un camouflet pour le candidat écologiste Stéphane Baly, 53 ans, passé à 227 voix de la victoire à Lille face à Martine Aubry en 2020.

Sa position dans l'entre-deux tours va être scrutée de près et s'annonce potentiellement déterminante.

Mercredi, à l'issue de son dernier meeting, il avait assuré à l'AFP qu'il "rencontrerait les deux autres têtes de liste de gauche" à l'issue du premier tour.

Arnaud Deslandes a quant à lui assuré jeudi à l'AFP qu'il "tendrait la main" aux Verts "après le premier tour". "Ma stratégie d'alliance, elle est simple, elle se tourne vers les Verts et uniquement les Verts", a-t-il assuré.