Nice: Ciotti, allié au RN, loin devant le maire sortant Estrosi (estimations)

Éric Ciotti, candidat UDR-RN à la mairie de Nice vote au premier tour des élections municipales, le 15 mars 2026 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Eric Ciotti, candidat de l'Union des droites et du RN à Nice, est largement devant son frère ennemi, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), au premier tour des élections municipales dimanche, selon des estimations.

Eric Ciotti a remporté 41,9% des voix contre 31% pour M. Estrosi, d'après Ipsos BVA Cesi Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN. Juliette Chesnel-Le Roux, tête d'une liste PS-PCF-écologistes, serait à 12,2%, selon cette source.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, vote au premier tour des muncipales, le 15 mars 2026 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Une autre estimation, Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio, place M. Ciotti à 42,5% et M. Estrosi à 31,6%.

Une troisième estimation Elabe pour BFM TV, RMC et Le Figaro donne des ordres de grandeurs similaires et place aussi Mireille Damiano, tête d'une liste LFI-Viva, à 10%. Les deux premières estimations la placent juste en-dessous de la barre de qualification pour le second tour.

Malgré ses appels à un barrage face à l'extrême droite dans la cinquième ville de France, M. Estrosi, en lice pour un quatrième mandat et réélu avec près de 60% des voix en 2020, ne devrait pas pouvoir compter sur un éventuel retrait de la gauche.

Mme Chesnel-Le Roux et Mme Damiano, éclipsées par le combat fratricide des anciens piliers LR, ont maintes fois répété que les deux rivaux étaient pour elles les deux faces d'une même pièce.

Le seul débat des deux listes de gauche portait dimanche soir sur une éventuelle fusion, souhaitée par Mme Damiano mais pour l'instant refusée par Mme Chesnel-Le Roux.

A droite, les deux frères ennemis incarnent désormais la fracture de la droite classique, Christian Estrosi ayant choisi le macronisme et Eric Ciotti l'extrême droite. Et l'enjeu de leur duel dépasse la ville de Nice à un an de l'élection présidentielle.

Dans la capitale de la Côte d'Azur, où se pressent les touristes mais où plus d'un habitant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, M. Ciotti a cependant mis en sourdine les enjeux nationaux et les sujets marqués comme l'immigration, présentant une liste éclectique, officiellement sans étiquette.