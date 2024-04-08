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TotalEnergies réaffirme son engagement dans le projet Papua LNG
information fournie par Reuters08/04/2024 à 08:56

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* DÉCLARATION COMMUNE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE ET DE TOTALENERGIES

* PATRICK POUYANNÉ A RÉAFFIRMÉ AU PREMIER MINISTRE QUE TOTALENERGIES ET SES PARTENAIRES INTERNATIONAUX SONT PLEINEMENT ENGAGÉS DANS LE PROJET PAPUA LNG

* TOTALENERGIES FAIT PART DU GRAND INTÉRÊT DE PLUSIEURS ACHETEURS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL) POUR CELUI DE PAPUA LNG EN RAISON DE SA SITUATION STRATÉGIQUE

* IL APPARAÎT QUE LE PROJET DEVRA CONTINUER À TRAVAILLER AVEC DES CONTRACTANTS POUR OBTENIR DES CONTRATS EPC COMMERCIALEMENT VIABLES

* LA DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT (FID) DU PROJET PAPUA LNG EST DÉSORMAIS ATTENDUE POUR 2025

* LE PREMIER MINISTRE ET PATRICK POUYANNÉ ONT CONVENU QUE CE LÉGER RETARD N'AFFECTERA PAS LES PREMIERS TRAVAUX PRÉVUS EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE EN 2024

Texte original sur Workspace: ID:nBw5lkgzSa Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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