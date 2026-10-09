Trump choisit la commentatrice Maga Katie Zacharia comme porte-parole

Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 9 octobre 2026 à Washington ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Donald Trump a choisi vendredi Katie Zacharia, commentatrice proche du mouvement Maga, pour être sa nouvelle porte-parole, en louant de manière appuyée sa loyauté.

"Son soutien a toujours été exemplaire et elle a été une alliée loyale et brillante depuis le début. Elle est également une admiratrice et membre dévouée du mouvement Maga (Make America Great Again, ndlr)", a commenté le président républicain, en annonçant la nomination sur son réseau Truth Social.

Cette Californienne a déjà été pendant quelques semaines porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, de février à avril 2026.

"Servir le président Trump et le peuple américain en cette année charnière des 250 ans (du pays) est l'honneur de toute une vie", a déclaré Katie Zacharia sur X.

"Notre mission consiste désormais à continuer d'obtenir de solides résultats pour notre pays et à faire connaître aux Américains les grandes victoires que cette administration remporte jour après jour", a-t-elle ajouté.

Elle succède à Karoline Leavitt, une autre fidèle du président américain, qui a quitté ses fonctions en août pour s'occuper de ses jeunes enfants.

Katie Zacharia est une habituée des plateaux de Fox News et Newsmax, des chaînes très suivies par les conservateurs américains.

Elle a publié sur son fil Instagram des photos la montrant, pouce levé, aux côtés de Donald Trump.

Sous l'un des clichés, elle a commenté: "L'homme qui défie toutes les prédictions et toutes les règles".

Ses messages sur X sont une compilation de louanges pour l'action de Donald Trump et de critiques contre l'opposition démocrate.

Selon ses informations biographiques sur le site LinkedIn, elle travaille pour la société de médias liée au président américain, Trump Media and Technology Group, ainsi que pour sa plateforme Truth Social.

Chine

Elle appartient également à l'organisation conservatrice Fix California, fondée par un proche de Donald Trump, Richard Grenell.

Diplômée de droit, elle a vécu deux ans en Chine, entre 2011 et 2013, où elle a travaillé pour un cabinet d'avocats.

Mariée, Katie Zacharia a quatre enfants.

Dans son nouveau rôle très exposé de "press Secretary", elle aura pour mission d'animer des points presse dans la célèbre salle de briefing de la Maison Blanche, et de gérer la relation conflictuelle de l'administration Trump avec les journalistes.

Karoline Leavitt, en plus d'attaquer les médias traditionnels depuis son pupitre, a largement accueilli des animateurs et influenceurs acquis à la cause de Donald Trump.

Ce dernier a lui multiplié les attaques verbales et judiciaires contre les journaux ou chaînes de télévision dont les contenus lui déplaisent.

Tout récemment, il a tenté d'interdire l'accès de la Maison Blanche aux chaînes CNN et MS Now, et au site d'informations Politico.

Un juge l'a forcé à reculer, mais ces trois médias restent privés d'accès rapproché au président américain.

Ils sont par exemple tenus à l'écart du Bureau ovale et de l'avion présidentiel.