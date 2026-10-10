La présidente du Venezuela autorise Starlink, de SpaceX, à opérer dans le pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a autorisé Starlink, le service d'Internet par satellite exploité par SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , à opérer dans ce pays d'Amérique latine.

Cette autorisation s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu avec l'entreprise américaine, a indiqué vendredi le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.

La division Internet par satellite de l'entreprise a continué d'élargir sa base d'abonnés mondiale, grâce au lancement de nouveaux satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l'aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.