TotalEnergies, QatarEnergy et Petronas reçoivent le feu vert pour explorer la Guyane

Les producteurs de pétrole TotalEnergies TTEF.PA , QatarEnergy QATPE.UL et Petronas PETRA.UL ont signé un accord de cinq ans avec le gouvernement guyanais pour explorer un bloc en eaux peu profondes, ont annoncé mardi les autorités et les dirigeants des compagnies.

La Guyane peine à diversifier son industrie énergétique, actuellement dominée par un consortium dirigé par l'Américain Exxon Mobil XOM.N qui contrôle toute la production de brut et de gaz depuis que le pays sud-américain est devenu un producteur de pétrole en 2019.

L'accord de partage de production pour le bloc S4, situé à 50-100 km (30-60 miles) au large des côtes guyanaises, est le premier signé à la suite d'un appel d'offres en 2023 qui a permis au gouvernement d'attribuer huit des 14 blocs offshore proposés aux producteurs locaux et étrangers pour l'exploration et le développement.

Le groupe versera une prime d'entrée de 15 millions de dollars, a déclaré le ministre guyanais de l'énergie, Vickram Bharrat, lors de la cérémonie de signature.

"Chaque investisseur qui vient sur nos côtes et signe un accord avec nous comprend que ce partenariat doit être gagnant-gagnant", a déclaré M. Bharrat.

Avec une participation de 40 %, TotalEnergies est l'opérateur du bloc.

"Nous voulons aller vite", a déclaré Daniel Larrañaga, directeur de l'exploration de TotalEnergies pour les Amériques. "Nous voulons explorer ce bassin dès que possible"

Des consortiums comprenant Exxon, Delcorp, Watad Energy, Arabian Drillers, Liberty Petroleum, Cybele Energy, International Group Investment, Montego Energy et Sispro ont également remporté des blocs dans le cadre de l'appel d'offres de 2023.

Le gouvernement espère signer d'autres accords cette année afin d'autoriser l'exploration dans au moins deux autres zones offshore attribuées dans le cadre du même appel d'offres, a déclaré le ministre Bharrat aux journalistes, ajoutant que certaines négociations, y compris les primes et les programmes de travail, doivent être achevées.

Une licence d'exploration précédemment accordée à un consortium composé du producteur Frontera Energy FEC.TO et de sa filiale CGX Energy OYL.V pour le bloc offshore Corentyne, où des réserves ont été découvertes, a été annulée au début de l'année après que le gouvernement a déclaré que la société n'avait pas rempli les conditions requises pour une extension.