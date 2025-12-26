La Chine impose des sanctions aux entreprises de défense américaines pour des ventes d'armes à Taïwan

Le ministère chinois des affaires étrangères a annoncé vendredi des sanctions à l'encontre de 10 personnes et de 20 entreprises de défense américaines, dont la succursale de Boeing BA.N à St. Louis, pour des ventes d'armes à Taïwan .

Ces mesures gèlent tous les actifs que les entreprises et les individus détiennent en Chine et interdisent aux organisations nationales et aux individus de faire des affaires avec eux, a déclaré le ministère.

Les personnes figurant sur la liste, dont le fondateur de la société de défense Anduril Industries et neuf cadres supérieurs des entreprises sanctionnées, sont également interdites d'entrée en Chine, a ajouté leministère.

Parmi les autres entreprises visées figurent Northrop Grumman Systems Corporation et L3Harris Maritime Services.

Cette mesure fait suite à l'annonce par Washington, la semaine dernière, de ventes d'armes à Taïwan pour un montant de 11,1 milliards de dollars, soit le plus important programme d'armement jamais réalisé par les États-Unis en faveur de l'île, ce qui a suscité l'ire de Pékin.

"La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre la Chine et les États-Unis", a déclaré vendredi un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

"Toute action provocatrice dépassant la ligne de démarcation sur la question de Taïwan fera l'objet d'une réponse ferme de la part de la Chine", a-t-il ajouté, exhortant les États-Unis à cesser leurs efforts "dangereux" visant à armer l'île.

La Chine considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme faisant partie de son propre territoire, ce que Taipei rejette.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, bien que ces ventes d'armes soient une source persistante de frictions avec la Chine.