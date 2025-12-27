 Aller au contenu principal
Euronext crée une place de marché unique pour les ETF

information fournie par Le Particulier 27/12/2025 à 08:00

Les ETF les plus populaires sont indexés sur les principaux indices d’actions ou sur le cours de l’or. ( crédit photo : Getty Images )

L’opérateur boursier Euronext a annoncé le lancement d’Euronext ETF Europe. C’est la première place de marché européenne entièrement intégrée pour les ETF (Exchange Traded Funds) et ETP (Exchange Traded Products). Grâce à cette plateforme, les investisseurs ont accès à un large éventail de produits financiers, avec une meilleure visibilité sur les prix, davantage de liquidité et des taux plus compétitifs.

Sommaire:

  • Une plateforme commune pour réunir les ETF
  • Unifier un marché fragmenté
  • De multiples avantages pour les différents acteurs

Une plateforme commune pour réunir les ETF

Euronext a annoncé fin septembre la création d’une plateforme entièrement intégrée pour la négociation des ETF sur ses 7 places boursières:

- Paris,

- Milan,

- Amsterdam,

- Bruxelles,

- Lisbonne,

- Dublin,

- Oslo.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique «Innovate for Growth 2027» d’Euronext. Il «vise à répondre à la fragmentation des marchés, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à accélérer le développement de l’écosystème européen des ETF». Un ETF, également appelé «tracker» , suit l’évolution d’un indice boursier. Il permet d’investir facilement dans différentes classes d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières ou les cryptoactifs, partout à travers le monde. Ces produits financiers sont à la fois faciles à gérer et peu gourmands en frais. Ils suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs. Fin août, le marché européen des ETF regroupait plus de 3500 fonds et pesait plus de 3000 milliards d’euros.

Unifier un marché fragmenté

La fragmentation du marché des ETF freine son développement. Selon Euronext, un même fonds indiciel est coté en moyenne 3,5 fois en Europe. Sur les 3500 fonds listés à Paris, Amsterdam et Milan, plus de 800 sont cotés sur les trois marchés. Les émetteurs d’ETF sont contraints de multiplier les places de cotation pour rendre le produit accessible sur différents marchés locaux. En effet, les distributeurs (banques, conseiller patrimoniaux, plateformes en ligne) se réfèrent à leur marché réglementé domestique pour l’accès des particuliers aux ETF. Cette stratégie alourdit les frais acquittés par les sociétés de gestion. En parallèle, les apporteurs de liquidités doivent traiter avec de nombreux intermédiaires dans le cadre des transactions transfrontalières. Finalement, les investisseurs particuliers se retrouvent pénalisés. Grâce à la plateforme, une cotation unique permet d’accéder aux différents marchés d’Euronext via une infrastructure unifiée et un carnet d’ordres consolidé.

De multiples avantages pour les différents acteurs

La plateforme Euronext ETF Europe, devant être pleinement déployée en septembre 2026, regroupe:

- La cotation,

- La négociation, hh

- La compensation,

- Le règlement.

Elle doit permettre d’accroître l’efficacité, la transparence et l’accessibilité pour tous les acteurs du marché:

- Les émetteurs profiteront de démarches administratives simplifiées, de délais de mise sur le marché plus courts et de davantage de souplesse dans la distribution de leurs produits sur les marchés étrangers.

- Les courtiers et les négociateurs accéderont à l’ensemble de l’offre via un carnet d’ordres centralisé.

- Les investisseurs, notamment les particuliers, auront accès à un plus grand choix de produits financiers, à des taux plus compétitifs. Ils bénéficieront d’une meilleure visibilité sur les prix, d’une liquidité accrue et de frais réduits.

«Nous posons un nouveau standard de transparence, d’accessibilité et d’échelle pour l’investissement en Europe» affirme Anthony Attia, responsable mondial des dérivés et du post-marché chez Euronext.

Les ETF actifs se développent

Les ETF les plus populaires sont indexés sur les principaux indices d’actions ou sur le cours de l’or. En parallèle, une nouvelle génération d’ETF, dits «ETF actifs», a vu le jour. Ces produits suivent un indice en y appliquant des filtres d’exclusion pour respecter des critères ESG, par exemple. Ils peuvent aussi surpondérer certains secteurs ou valeurs de l’indice pour doper les performances ou limiter le niveau de risque. Les ETF actifs totalisent 62,4 milliards d’actifs sous gestion en Europe, soit moins de 3% du marché, contre 10% aux États-Unis. Toutefois, une étude de Morningstar publiée début octobre souligne que le marché européen des ETF actifs a doublé en deux ans.

