Trois femmes légèrement blessées au couteau dans le métro parisien, le suspect interpellé

Trois femmes ont été blessées couteau dans le métro parisien par un homme qui a pris la fuite avant d'être interpellé dans le Val-d'Oise ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Trois femmes ont été légèrement blessées au couteau vendredi après-midi dans le métro parisien par un homme qui a pris la fuite avant d'être interpellé en banlieue parisienne.

Les agressions ont eu lieu aux stations desservies par la ligne 3, Arts et Métiers, République et Opéra, en plein centre de Paris, "entre 16H15 et 16H45", a expliqué à l'AFP l'opérateur public des transports parisiens (RATP).

L'auteur présumé, âgé de 25 ans, a pu être identifié "grâce aux images de vidéosurveillance". Il était déjà connu des services de police pour divers faits dont des atteintes aux biens, a expliqué le parquet de Paris.

"La mise en œuvre de la géolocalisation de son téléphone portable a permis son interpellation en fin d'après-midi dans le Val-d'Oise", a ajouté le ministère public.

Une enquête, confiée aux services de la sûreté régionale des transports (SRT), a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme.

Selon la préfecture de police de Paris, le suspect a été interpellé "à 18h55 par le service enquêteur assisté des policiers du Val-d'Oise".

Deux des "victimes ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier sans pronostic vital engagé", tandis que la troisième s'est présentée elle-même à l'hôpital, a indiqué la préfecture de police.

Le préfet de police de Paris Patrice Faure a précisé, sur le réseau social X, que les trois victimes "avaient été légèrement blessées".

Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité. Elle était blessée à la jambe et visiblement choquée.

- "Vigilance maximale" -

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a "félicit(é) les enquêteurs et policiers de la police régionale des transports de la préfecture de police qui ont identifié puis interpellé avec les policiers du Val-d'Oise l'auteur présumé (...), notamment grâce au réseau de caméras de vidéoprotection et à leur connaissance exceptionnelle du terrain".

Le préfet de police de Paris a salué de son côté "la réactivité et la mobilisation de ses services", tout comme l'a fait également la présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, également présidente d'Ile-de-France Mobilités, le réseau de transport de la région parisienne.

La RATP a expliqué que des équipes de sécurité avaient "été déployées en renfort pour sécuriser la ligne" 3.

Le ministre de l'Intérieur avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à "une vigilance maximale" à l'approche des festivités du Nouvel an, selon un télégramme dont l'AFP a eu connaissance.

En raison "du niveau très élevé de la menace terroriste" et "des risques de troubles à l'ordre public", le ministre avait demandé aux responsables locaux de "renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire" en mettant en place "une présence visible et dissuasive".

Il avait notamment souhaité qu'"une attention spécifique" soit portée "aux transports en commun".