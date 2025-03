TotalEnergies: projet de conversion confirmé à Grandpuits information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a déclaré lundi que le chantier de transformation de Grandpuits (Seine-et-Marne) en plateforme 'zéro pétrole' se poursuivait, assurant qu'il avait l'intention de remplir l'ensemble de ses engagements.



Cette mise au point intervient alors que des informations de presse évoquaient depuis quelques semaines l'intention du groupe énergétique de suspendre une partie du projet de reconversion de son ancienne raffinerie.



Dans un bref communiqué, Total indique que le site se trouvera en capacité de produire, d'ici quelques mois, 10.000 tonnes par an d'huile de pyrolyse à partir de plastique recyclé puis, début 2026, jusqu'à 230.000 tonnes par an de carburants aériens durables (SAF).



D'après la compagnie, le chantier est entré dans une phase clé, avec plus de 1200 personnes mobilisées en vue du démarrage de l'unité de recyclage chimique de plastique, la première en France avec ce type de technologie, et la construction de la bioraffinerie.



Certains projets qui devaient arriver dans une seconde phase (biogaz et recyclage mécanique) ont toutefois été mis en pause et les collaborateurs qui devaient les rejoindre sont affectés aux deux premiers projets, explique le groupe.



Conformément à ce qui était envisagé au moment du lancement du programme en 2020, TotalEnergies prévoit le maintien de 250 emplois sur le site de Grandpuits dans le cadre de cette transformation.



L'entreprise explique qu'un maximum d'équipements existants du site vont être réutilisés, nécessitant la mobilisation de tous les collaborateurs qui connaissent le site.





