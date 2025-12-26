Le marchand d'art Guy Wildenstein quitte la présidence de Wildenstein & Co.

Guy Wildenstein, président de l'entreprise Wildenstein & Co, au Palais de justice de Paris. Le 2 mars 2018. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Guy Wildenstein, héritier de la famille de marchands d'art et président de l'entreprise Wildenstein & Co., l'une des principales du secteur dans le monde, va quitter la présidence du groupe familial, a-t-il annoncé mercredi à la presse.

"Je suis extrêmement fier d'avoir dirigé l'une des plus grandes galeries et maisons de négoce d'art au monde", a déclaré Guy Wildenstein, 80 ans, à la publication The Art Newspaper.

Il passe la main à son fils David, ainsi qu'à sa fille Vanessa, qui va prendre le rôle de vice-présidente de l'entreprise, selon le magazine.

Guy Wildenstein a indiqué que cette décision n'avait "rien à voir" avec les poursuites judiciaires en France.

L'homme d'affaires franco-américain a été condamné en mars 2024 à quatre ans de prison, dont deux ans ferme sous bracelet électronique, ainsi qu'à une amende d'un million d'euros pour une fraude fiscale estimée à plusieurs centaines de millions d'euros.

La cour d'appel de Paris a estimé que lui et sa famille avaient dissimulé une partie de leur patrimoine dans des trusts hébergés dans des paradis fiscaux, notamment un somptueux ranch au Kenya, des sociétés de chevaux de courses, des propriétés immobilières à New-York et des tableaux de maîtres dont des Bonnard, Caravage et Velasquez.