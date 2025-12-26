Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025, une première (étude)

Le président américain Donald Trump à Rocky Mount (Caroline du Nord) le 19 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025, alors que cette première place revient d'ordinaire au chef de l'État français, selon un baromètre annuel dévoilé vendredi par Ouest-France.

"Pour la première fois depuis le lancement de cette étude en 2013, ce n'est pas le président français en exercice qui est la personnalité la plus citée dans les médias du pays", souligne Ouest-France dans l'article qui accompagne les résultats de ce baromètre réalisé par Tagaday, plateforme de veille sur les médias.

Selon ces résultats, Donald Trump "a vu son nom écrit ou prononcé dans près d'un million de contenus en 2025 (précisément 947.294) contre 671.125 pour" Emmanuel Macron, deuxième.

Le top 5 est complété par l'ex-Premier ministre François Bayrou, le président russe Vladimir Poutine et l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, est la seule femme du top 10 (8e). Le top 20 n'en compte que deux (l'autre est la chanteuse Santa, 19e) et le top 50 que neuf.

Le capitaine de l'équipe de France de foot, Kylian Mbappé, est le premier sportif (13e).

La politique domine ce classement: le top 50 compte trente figures politiques nationales ou étrangères, contre douze issues de la culture et des médias, six du sport et deux du monde économique et des affaires.

Ce classement des 1.000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française a été réalisé du 1er janvier au 15 décembre.

Il est fondé sur l'analyse informatique de plus de 5.500 programmes d'information (diffusés par 410 chaînes et stations TV/radio pour une moyenne de 2.400 heures quotidiennes) et d'une sélection de 3.000 publications de presse écrite (papier et en ligne).