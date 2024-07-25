TotalEnergies prévoit une "normalisation" des marges de raffinage-PDG

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré jeudi:
* TOTALENERGIES PRÉVOIT UNE "NORMALISATION" DES MARGES DE RAFFINAGE, TABLE PLUTÔT SUR 35/40 DOLLARS PAR TONNE À LONG TERME-PDG
* TOTALENERGIES DEVRAIT POUVOIR AVANCER SUR SON PROJET MOZAMBIQUE LNG D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE-PDG
* TOTALENERGIES PROGRESSE DANS SON PROJET DE DOUBLE COTATION À PARIS ET NEW YORK-PDG
* TOTALENERGIES-LA DEMANDE PÉTROLE CONTINUE D'ÊTRE TIRÉE PAR LA CHINE-PDG
* TOTALENERGIES TRAVAILLE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP PÉTROLIER DE VENUS EN NAMIBIE-PDG
Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Paris)
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