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TotalEnergies prévoit une "normalisation" des marges de raffinage-PDG
information fournie par Reuters 25/07/2024 à 16:13

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré jeudi:

* TOTALENERGIES PRÉVOIT UNE "NORMALISATION" DES MARGES DE RAFFINAGE, TABLE PLUTÔT SUR 35/40 DOLLARS PAR TONNE À LONG TERME-PDG

* TOTALENERGIES DEVRAIT POUVOIR AVANCER SUR SON PROJET MOZAMBIQUE LNG D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE-PDG

* TOTALENERGIES PROGRESSE DANS SON PROJET DE DOUBLE COTATION À PARIS ET NEW YORK-PDG

* TOTALENERGIES-LA DEMANDE PÉTROLE CONTINUE D'ÊTRE TIRÉE PAR LA CHINE-PDG

* TOTALENERGIES TRAVAILLE SUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CHAMP PÉTROLIER DE VENUS EN NAMIBIE-PDG

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Paris)

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