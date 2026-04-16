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TotalEnergies prévoit une forte hausse de ses bénéfices au premier trimestre, malgré l'impact de la guerre en Iran sur la production
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par America Hernandez

PARIS, 16 avril -

TotalEnergies TTEF.PA s'attend à une hausse significative de ses résultats au premier trimestre dans la production en amont et la vente de pétrole en raison de la hausse des prix provoquée par la guerre en Iran, même si le conflit a entraîné l'arrêt de 15% de la production globale du groupe français, a-t-il déclaré jeudi. La marge du groupe sur les carburants de raffinage en Europe au cours du trimestre s'est élevée à 11,40 dollars par baril, en hausse de 192% par rapport à 3,90 dollars un an plus tôt , et stable par rapport à la marge du quatrième trimestre 2025 de 11,40 dollars par baril, a indiqué le groupe dans ses perspectives de résultats.

Les résultats du premier trimestre devraient être publiés le 29 avril.

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