TotalEnergies prendra une décision finale d'investissement en Namibie en 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 09:18

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies TTEF.PA , a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse :

* TOTALENERGIES PRENDRA UNE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT DANS SON PROJET NAMIBIEN DE VENUS EN 2026.

* TOTALENERGIES EST SORTI DU VENEZUELA CAR SA PRÉSENCE Y ENTRAIT EN CONFLIT AVEC SA STRATÉGIE, C'EST TOUJOURS LE CAS.

(Reportage America Hernandez, versionb française Benjamin Mallet)

