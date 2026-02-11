Nickel en Indonésie: forte réduction des quotas de production, selon Eramet

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

L'entreprise minière Eramet , actionnaire minoritaire de la plus grande mine de nickel au monde en Indonésie, a annoncé mercredi que les autorités du pays prévoyaient des quotas de production et de ventes beaucoup plus faibles en 2026 qu'en 2025 pour le site.

Weda Bay Nickel, la coentreprise dont Eramet est actionnaire, a été notifiée de la volonté des autorités indonésiennes "de procéder au dépôt d'un Plan de Travail et de Budget (RKAB) reflétant un volume annuel de production et de ventes (internes et externes) de 12 Mth" (millions de tonnes humides), contre 32 Mth accordé en 2025, montant ensuite révisé à 42 Mth en juillet 2025, dit le groupe minier français dans un communiqué.

La coentreprise "prend acte du caractère sensible et complexe de la politique de quotas de production et de ventes", mais "prévoit de solliciter dès que possible une révision de ce quota de production et de ventes à un niveau plus élevé", indique encore Eramet, dont l'Etat français est actionnaire à hauteur de 27%.

En attendant, elle va évaluer "les modalités d'adaptation de son dispositif minier afin de minimiser les impacts potentiels" sur l'économie locale.

Weda Bay Nickel (WBN) est une entreprise majoritairement détenue par une coentreprise ayant pour actionnaire majoritaire le géant chinois de l'acier Tsingshan et minoritaire le groupe minier français.

L'entreprise publique indonésienne Antam est également actionnaire minoritaire de la concession de 47.000 hectares, plus grande mine au monde de nickel, située sur l'île de Halmahera, à 2.400 km à l'est de la capitale indonésienne Jakarta.

Le site, qui revendique 17% de la production mondiale de nickel (en 2023), fait l'objet d'une contestation locale en raison de son impact sur l'environnement et les populations locales, constaté en 2025 par l'AFP.

Le nickel est utilisé pour forger de l'acier inoxydable, qui capte 65% de la production mondiale et sert notamment pour les ustensiles de cuisine ou l'électroménager. Et 17% de la production sert à fabriquer les batteries rechargeables lithium-ion, notamment des véhicules électriques.

Eramet assure entretenir une "relation transparente et constructive avec l'ensemble des parties prenantes locales", et disait début décembre qu'elle "s'efforce de promouvoir" sur le site "les meilleures pratiques en matière minière, environnementale et sociétale".