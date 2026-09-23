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TotalEnergies prend la décision finale d'investissement sur le champ gazier d'Ima au Nigeria
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 08:55
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TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir pris la décision finale d'investissement en vue de développer avec le groupe nigérian AMNI, son partenaire, le champ gazier d'Ima, situé sur les licences offshore OML 112 et 117 au large du Nigeria.

Une fois en production, ce champ fournira environ un tiers du gaz nécessaire au projet d'expansion "Train 7" de Nigeria LNG, en cours de réalisation, portant la capacité de l'usine de liquéfaction de 22 à 30 millions de tonnes par an (Mt/an), déclare le géant pétrolier et gazier français dans un communiqué.

TotalEnergies est opérateur du projet avec une participation de 40%, tandis que AMNI en détient 60%, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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