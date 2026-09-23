Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* BNP PARIBAS BNPP.PA - La banque française a déclaré mardi être en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action entre 2025 et 2028, grâce à une rentabilité accrue dans le cadre de son plan 2030.

* EXOR EXOR.AS - La holding d'investissement a annoncé mardi un rachat d'actions de 500 millions d'euros et a fait état d'une valeur brute d'actifs de 36 milliards d'euros au premier semestre, tout en finalisant la vente des activités de défense du groupe Iveco à Leonardo et en concluant un accord pour céder sa participation dans Welltec.

* ADYEN ADYEN.AS - Le groupe spécialisé dans les technologies de paiement a nommé mardi Niclas Neglen au poste de directeur financier à compter du 1er février 2027. Ce dernier occupait le même poste chez Klarna.

* EQUASENS EQSE.PA - Le fournisseur de solutions informatiques pour le secteur de la santé a activé mardi son plan de continuité d'activité après qu'un incendie a détruit le siège social et l'entrepôt de sa filiale Asca à Chessy le 21 septembre, les stocks de réserve assurant la continuité des opérations.

* ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord-cadre avec l'allemand Northrail, lors du salon InnoTrans à Berlin, qui prévoit la livraison de locomotives de manœuvre "Traxx Shunter" pour un montant pouvant atteindre 700 millions d'euros.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a annoncé mercredi avoir pris une décision définitive pour un investissement portant sur le développement du gisement gazier d'Ima, au large du Nigeria, avec son partenaire nigérian AMNI.

* TRIGANO TRIA.PA doit publier ses résultats financiers ce mercredi après la clôture.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO est disposé à envisager une cotation directe à la Bourse de New York, en remplacement des certificats de dépôt américains (ADR) par le biais desquels les investisseurs américains négocient actuellement ses actions, a déclaré le directeur général du groupe, Mike Doustdar, dans un entretien accordé au Financial Times et publié mercredi.

* H&M HMb.ST - La famille fondatrice de H&M augmente discrètement sa participation dans le groupe, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait retirer le distributeur de mode rapidement de la cote, car les efforts de redressement du directeur général Daniel Erver n'ont jusqu'à présent pas réussi à faire grimper le cours de l'action ni à augmenter significativement les ventes.

* DIAGEO DGE.L , WPP WPP.L - Le fabricant de la bière Guinness a nommé mercredi Joanne Wilson, directrice financière du groupe publicitaire britannique WPP, au poste de directrice financière du groupe de spiritueux, en remplacement de Nik Jhangiani, un peu plus de deux ans après la prise de fonction de ce dernier.

Par ailleurs, WPP a ouvert un site de production à Londres, que la société britannique a présenté comme le premier d'un déploiement mondial destiné à répondre à la demande de publicités de haute qualité pouvant être diffusées rapidement sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes.

* JD GROUP JDC.DE - Le distributeur d'articles de sport a fait était d'une baisse de 19,7% de son bénéfice semestriel mercredi, plombé par la faiblesse sur son marché clef, l'Amérique du Nord, mais a maintenu ses objectifs révisés.

* AIRTEL MONEY AAF.L , filiale d'Airtel Africa, devrait déposer ce mercredi les documents nécessaires à son introduction à la Bourse de Londres, visant une valorisation de 8 à 9 milliards de dollars, selon le Financial Times.

* IBERDROLA IBE.MC - Iberdrola envisage de céder jusqu'à 49% de son projet éolien offshore East Anglia Two en Grande-Bretagne, rapporte mercredi le journal Expansion, citant des sources. Selon le journal, ce projet est évalué à environ 5 milliards d'euros.

* AB INBEV ABI.BR tient ce mercredi une journée investisseurs.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)