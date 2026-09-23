Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres 0,40% et Milan 0,38%.

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