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Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
information fournie par AFP 23/09/2026 à 09:15
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Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres 0,40% et Milan 0,38%.

Euronext CAC40

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