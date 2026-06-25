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TotalEnergies prend 10% de la concession de Bab Gas Cap à Abou Dabi
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 08:39

TotalEnergies a signé son entrée dans la concession de Bab Gas Cap à Abou Dabi, avec une participation de 10%, aux côtés d'ADNOC (60%), bp (10%), CNPC (8%), JODCO/INPEX (5%), ZhenHua (4%) et GS Energy (3%). Cette nouvelle concession, opérée par ADNOC Onshore, permettra aux partenaires de développer les vastes ressources du dôme de gaz du champ onshore de Bab, avec une capacité de production cible de 1,5 milliards de pieds cube par jour.

Elle s'inscrit dans la continuité du renouvellement en 2015 pour 40 ans de la concession à huile Onshore (ex. ADCO).

TotalEnergies, aux côtés d'ADNOC et de ses partenaires, a depuis oeuvré à faire émerger le développement de Bab Gas Cap, qui constitue une opportunité de croissance significative. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie d'Abou Dabi visant à renforcer à la fois sa production de liquides à partir des condensats et sa production de gaz, tout en consolidant sa chaîne de valeur dans le GNL, notamment à travers le projet Ruwais LNG, dans lequel TotalEnergies détient également une participation de 10%.

TotalEnergies est présente aux Émirats arabes unis depuis 87 ans. C'est aujourd'hui la première entreprise étrangère active dans le pays, présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie.

Dans le secteur de l'Amont, grâce à son partenariat de longue date avec la compagnie nationale ADNOC, TotalEnergies détient des participations dans la quasi-totalité des principales concessions et figure parmi les principaux contributeurs à la production d'hydrocarbures de la Compagnie, avec 393 000 bep/j en 2025.

Le géant pétrolier aux Émirats intervient également sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz naturel et du GNL. La Compagnie détient notamment 5% dans ADNOC LNG, qui valorise le gaz associé issu d'ADNOC Offshore pour produire du GNL, du GPL et des condensats. En juillet 2024, elle a renforcé sa position en acquérant une participation de 10% dans le projet Ruwais LNG, qui comprend une nouvelle usine de liquéfaction avec deux trains électriques totalisant une capacité de 9,6 Mt/an.

TotalEnergies poursuit par ailleurs le développement de ses activités dans les énergies renouvelables aux Émirats arabes unis, notamment dans la production solaire décentralisée. La Compagnie est également un acteur majeur de la production et de la distribution de lubrifiants, avec une usine de blending approvisionnant l'ensemble de la région du Moyen-Orient.

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