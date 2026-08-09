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Cyclisme-Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 19:00
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Tour de France Femmes

Tour de France Femmes

‌La Néerlandaise Demi Vollering ​a remporté dimanche à Nice (Alpes-Maritimes) le Tour de France Femmes ​2026 à l'occasion de la ​neuvième et dernière ⁠étape qu'elle a également remportée ‌en solitaire, maillot jaune sur le dos.

Dauphine de ​Pauline ‌Ferrand-Prévot l'an dernier, la ⁠coureuse néerlandaise de la FDJ United-Suez remporte sa troisième ⁠victoire d'étape ‌cette année sur la ⁠Grande Boucle et glane ‌son deuxième Tour ⁠de France après son titre ⁠en 2023.

Favorite ‌avant même le grand départ ​en ‌Suisse, Demi Vollering a confirmé qu'elle vivait une ​année exceptionnelle qui l'a vue triompher ⁠sur le Giro, le Tour des Flandres, la Flèche wallonne ainsi que sur Liège-Bastogne-Liège.

(Reportage par Zhifan Liu, édité par ​Elizabeth Pineau)

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