Cyclisme-Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes

Tour de France Femmes
La Néerlandaise Demi Vollering a remporté dimanche à Nice (Alpes-Maritimes) le Tour de France Femmes 2026 à l'occasion de la neuvième et dernière étape qu'elle a également remportée en solitaire, maillot jaune sur le dos.
Dauphine de Pauline Ferrand-Prévot l'an dernier, la coureuse néerlandaise de la FDJ United-Suez remporte sa troisième victoire d'étape cette année sur la Grande Boucle et glane son deuxième Tour de France après son titre en 2023.
Favorite avant même le grand départ en Suisse, Demi Vollering a confirmé qu'elle vivait une année exceptionnelle qui l'a vue triompher sur le Giro, le Tour des Flandres, la Flèche wallonne ainsi que sur Liège-Bastogne-Liège.
(Reportage par Zhifan Liu, édité par Elizabeth Pineau)
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