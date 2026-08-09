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Tour de France: les coureuses ont pris le départ d'une dernière étape à suspense
information fournie par AFP 09/08/2026 à 16:19
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Les coureuses du Tour de France lors du départ de la dernière étape, le 9 août 2026 à Nice ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les coureuses du Tour de France lors du départ de la dernière étape, le 9 août 2026 à Nice ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les coureuses du Tour de France, dont la porteuse du maillot jaune Demi Vollering et sa dauphine Kasia Niewiadoma, séparées de seulement 8 secondes au classement général, ont pris le départ dimanche à Nice de la 9e et dernière étape qui s'annonce palpitante.

Les 123 femmes encore en lice ont été lâchées par la patronne du Tour Marion Rousse à 16h11 sous un grand soleil et plus de 30°C, pour 99 kilomètres autour de Nice rendus explosifs par la quadruple ascension du col d'Èze (6 km à 7,6%), dont la première intervient dès le départ.

Mais c'est surtout l'écart infime qui sépare les deux premières du général qui rend cette dernière étape excitante, comme le fut l'ensemble de ce Tour de France femmes, bien plus indécis que sa version masculine.

Huit secondes, c'est l'écart qui séparait Greg LeMond de Laurent Fignon lors de la victoire de l'Américain dans le Tour 1989.

Mais c'est aussi deux fois plus que celui qui avait permis à Kasia Niewiadoma de remporter son premier Tour de France en 2024, devant... Demi Vollering. La Polonaise avait résisté à la Néerlandaise lors de la dernière étape pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière.

Cette fois-ci, elle n'est pas en position de force, après avoir perdu le maillot jaune au profit de Demi Vollering samedi, trop juste dans la dernière difficulté du jour et reléguée à 17 secondes sur la ligne d'arrivée.

Frustrée, elle s'en est même pris à la championne de France Célia Géry, coéquipière de Vollering chez FDJ United-Suez, en l'accusant de l'avoir empêchée de prendre la roue de sa rivale dans le final, l'obligeant à freiner.

Première française au classement général, Cédrine Kerbaol (6e à 4:34) peut espérer réaliser son meilleur résultat final dans le Tour en chipant la cinquième place à l'Allemande Antonia Niedermaier (3:54), qui pourrait recevoir la consigne de se sacrifier pour Kasia Niewiadoma, sa leader dans l'équipe Canyon//SRAM.

Trois coureuses n'ont pas pris le départ dimanche à Nice: la Française Alice Coutinho, la Colombienne Paula Patiño et l'Autrichienne Valentina Cavallar.

Maëva Squiban, double gagnante d'étape dans le Tour l'an passé, s'est bien élancée, malgré sa chute en descente dans le final de la 8e étape.

Le dénouement de cette édition haletante est attendu sur la promenade des Anglais à Nice, où est tracée l'arrivée de cette 9e étape, aux alentours de 19h.

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