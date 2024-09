Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: nouvelle joint-venture avec AGEL en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir conclu avec Adani Green Energy Limited (AGEL) un accord pour créer une nouvelle joint-venture détenue à parts égales, et disposant d'un portefeuille de 1150 MWac (1575 MWc) situé à Khavda, dans l'Etat indien du Gujarat.



L'électricité générée par les projets solaires sera vendue par des contrats d'achat d'électricité (PPA) signés avec l'agence gouvernementale fédérale, Solar Energy Corporation of India, ainsi que par des ventes sur le marché de gros de l'électricité.



AGEL apportera les actifs à la joint-venture et TotalEnergies investira 444 millions de dollars afin de soutenir leur développement. La finalisation de la transaction est soumise aux actionnaires d'AGEL et aux conditions habituelles, dont des approbations réglementaires.



Détenu à 19,75% par TotalEnergies, AGEL développe actuellement le plus grand site d'énergie renouvelable au monde dans la région de Khavda, au Gujarat. Une fois achevé, il générera assez d'électricité pour alimenter l'équivalent de 16 millions de foyers en Inde.





