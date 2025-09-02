Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance avec une parade sans précédent

Des soldats de l'Armée populaire vietnamienne défilent lors d'une parade dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam, à Hanoï, le 2 septembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le Vietnam a fêté mardi les 80 ans de son indépendance de la tutelle française avec la plus grande parade de son histoire, louant sa résilience face aux défis sans aucune référence à ses anciens ennemis.

Le cortège de quelque 40.000 militaires et civils s'était élancé peu après l'aube, aux côtés de chars d'assaut, drones, systèmes radar, missiles et autres pièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions.

C'est le secrétaire général du Parti communiste To Lam, l'homme le plus puissant du pays, qui avait donné le coup d'envoi de cette grande fête devant des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup avaient campé toute la nuit dans des rues bondées pour s'assurer d'être aux premières loges.

"Notre nation a surmonté des difficultés et des défis innombrables. Notre pays est passé d'une colonie à une nation indépendante et unifiée, qui continue d'avancer vers la modernité", avait déclaré le leader vietnamien.

Un char de parade arborant une grande statue de Ho Chi Minh défile lors des célébrations du 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam, à Hanoï, le 2 septembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

L'ampleur du défilé a dépassé celle des 50 ans de la chute de Saïgon, célébrée le 30 avril dernier, qui avait marqué la réunification du pays sous l'égide communiste, ainsi que des 40 ans de l'indépendance.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh de la capitale, le leader révolutionnaire Ho Chi Minh déclarait la naissance de la République démocratique du Vietnam, profitant de l'affaiblissement de la puissance coloniale française et du retrait de l'occupant japonais.

S'ensuivront des années de guerre. Les forces françaises ne quitteront le Vietnam pour de bon qu'après leur défaite à Dien Bien Phu le 7 mai 1954.

En amont de cette grande commémoration, Hanoï s'était parée d'innombrables drapeaux rouge à étoile jaune vietnamiens, recouvrant jusqu'aux maisons coloniales héritées des Français.

- Aucune référence à la France -

"Ce sera mon dernier souvenir. Ne nous oubliez pas", avait dit à l'AFP le vétéran Pham Thanh Van juste avant d'assister aux célébrations au premier rang, devant le mausolée dédiée à Ho Chi Minh.

Des chars T55 défilent lors d'une parade marquant le 80e anniversaire de l'indépendance du Vietnam à Hanoï, le 2 septembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )

"Je me sens tellement fier. L'indépendance a apporté le développement et la prospérité au pays. Je sentais que cela valait la peine de se battre pour cela", avait ajouté l'homme de 78 ans, vêtu de son uniforme orné de médailles gagnées en combattant les troupes américaines.

Pour le Vietnam, qui multiplie les partenariats y compris avec d'anciens ennemis, cet anniversaire était avant tout l'occasion de louer sa propre voie, fort d'une croissance de plus de 7% en 2024, l'une des plus véloces de la région.

Le secrétaire général To Lam n'a fait aucune référence à la France, aux Etats-Unis ou à tout autre pays dans son discours.

Le président français Emmanuel Macron (d) participe à un déjeuner avec To Lam, le secrétaire général du Parti communiste et de facto plus haut dirigeant vietnamien, à Hanoï, le 26 mai 2025 ( POOL / Chalinee Thirasupa )

La parade s'est déroulée sous les yeux du numéro trois du gouvernement chinois Zhao Leji, de l'influent ex-Premier ministre cambodgien Hun Sen et du président cubain Miguel Diaz-Canel.

Des compagnies chinoise, laotienne et cambodgienne d'une centaine de soldats chacune ont pris part à la marche, tout comme une trentaine de militaires russes.

Le défilé "a démontré la force du Vietnam mais aussi envoyé un message de paix, parce que les forces armées ont interagi de manière tellement amicale avec les gens", a apprécié auprès de l'AFP Tran Nguyen Trung Chien, employé dans les technologies de 34 ans.