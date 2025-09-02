 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NESTLÉ NESN.S a annoncé lundi la nomination de Philipp Navratil au poste de directeur général à la suite du départ immédiat de Laurent Freixe, remercié pour avoir enfreint le code de conduite professionnelle du groupe qui détient notamment les marques Nespresso, Buitoni ou encore KitKat.

* RHEINMETALL RHMG.DE stocke suffisamment de matières premières essentielles pour pouvoir continuer à produire pendant au moins cinq ans, a déclaré lundi son président du directoire Armin Papperger. Le groupe allemand de défense dit également réexaminer chaque mois s'il risque de dépendre excessivement d'un fournisseur en particulier.

* WIZZ AIR WIZZ.L travaille à un accord avec le motoriste Pratt & Whitney, filiale du groupe danois d'aéronautique et de défense RTX RTX.CO , pour accélérer la maintenance de ses moteurs, dont les retards ont entraîné une immobilisation d'une grande partie de la flotte de la compagnie aérienne à bas coût, a déclaré lundi à Reuters son directeur général, Jozsef Varadi.

* GLENCORE GLEN.L a annoncé lundi prévoir des suppressions de postes dans sa coentreprise de fonderie de ferrochrome et de vanadium de Rustenburg, en Afrique du Sud, alors que d'importantes pressions économiques continuent d'avoir un impact sur ces activités.

* DANONE DANO.PA a annoncé lundi avoir réalisé une émission obligataire d'un montant de 1,3 milliard d'euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

DANONE
71,500 EUR Euronext Paris +0,45%
GLENCORE
288,900 GBX LSE -1,13%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NESTLE
75,490 CHF Swiss EBS Stocks +0,13%
Pétrole Brent
68,43 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
64,92 USD Ice Europ +0,34%
RHEINMETALL
1 748,500 EUR XETRA +3,49%
WIZZ AIR
1 356,000 GBX LSE -0,15%
