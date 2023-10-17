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Totalenergies-Mise en service du parc éolien offshore de Seagreen, en Écosse
information fournie par Reuters17/10/2023 à 10:37

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉCOSSE : TOTALENERGIES MET EN SERVICE SON PLUS GRAND PARC ÉOLIEN OFFSHORE AU MONDE

* TOTALENERGIES ET SON PARTENAIRE SSE RENEWABLES ANNONCENT QUE LEUR PARC ÉOLIEN OFFSHORE DE SEAGREEN EST DÉSORMAIS PLEINEMENT OPÉRATIONNEL ET FONCTIONNE À SA CAPACITÉ NOMINALE DE 1075 MW

* LE DÉVELOPPEMENT ET LA CONSTRUCTION ONT ÉTÉ MENÉS, AVEC LE SOUTIEN DE TOTALENERGIES, PAR SSE, QUI OPÉRERA DÉSORMAIS LE PARC PENDANT TOUTE SA DURÉE DE VIE, ESTIMÉE À 25 ANS

* LE PARC ÉOLIEN OFFSHORE DE 1075 MW POURRA GÉNÉRER ENVIRON 5 TÉRAWATTHEURES (TWH) D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE, SUFFISAMMENT POUR ALIMENTER PRÈS DE 1,6 MILLION DE FOYERS PAR AN, L'ÉQUIVALENT DE DEUX FOYERS ÉCOSSAIS SUR TROIS

* COMMERCIALISERA, PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SEAGREEN, SA PART DE PRODUCTION EN COMBINANT DES CONTRATS LONG TERME À PRIX GARANTI

Texte original: tinyurl.com/mwcw9brh Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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