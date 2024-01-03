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TotalEnergies-Mise en oeuvre des accords avec Couche-Tard sur des stations-service en Europe
information fournie par Reuters03/01/2024 à 22:56

TotalEnergies Se TTEF.PA :

* DIT AVOIR CONCLU MERCREDI LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS SIGNÉS EN MARS 2023 AVEC ALIMENTATION COUCHE-TARD

* LA TRANSACTION, SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 3,1 MDS, A ÉTÉ FINALISÉE EN DEUX ÉTAPES, LE 28 DÉCEMBRE 2023 AVEC LA TRANSACTION RELATIVE AU RÉSEAU EN ALLEMAGNE ET LE 3 JANVIER 2024, AVEC LES TRANSACTIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX AU BENELUX

* A REÇU UN MONTANT CASH GLOBAL APRÈS AJUSTEMENTS ET AVANT IMPÔTS DE 3,4 MILLIARDS EUR (SOIT ENVIRON 3,8 MILLIARDS $, DONT ENVIRON 2,4 MILLIARDS $ EN DÉCEMBRE 2023)

(Rédaction de Paris)

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