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Eramet: CA en hausse de 4% au T3, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:32

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Inauguration de l'usine pilote de recyclage de batteries – Projet ReLieVe à Trappes

Inauguration de l'usine pilote de recyclage de batteries – Projet ReLieVe à Trappes

Le ‌groupe minier français Eramet fait ​état jeudi d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires ajusté ​au troisième trimestre, à 746 millions d'euros, ​et a confirmé ⁠l'essentiel de ses objectifs opérationnels ‌malgré un environnement de marché toujours volatil.

"Dans un environnement ​de ‌marché qui demeure complexe et ⁠volatil, l'amélioration de notre performance opérationnelle se confirme, et le renforcement ⁠de notre ‌structure financière se poursuit", ⁠a déclaré la présidente-directrice générale, ‌Christel Bories, citée dans ⁠un communiqué du groupe.

Eramet vise ⁠un Ebitda ‌ajusté entre 540 millions et ​610 millions ‌d'euros en 2026 et confirme l'essentiel de ses ​objectifs opérationnels, tout en relevant son objectif de ⁠ventes externes de minerai de nickel à 23-26 millions de tonnes humides, contre 9 millions initialement prévus.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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