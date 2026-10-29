Shell bat les attentes avec un bénéfice de $10,8 mds au T3 et renforce ses rachats d'actions

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière Shell est visible sur une station-service à Wijchen.

Shell a annoncé ‌jeudi un bénéfice net ajusté supérieur aux attentes, à 10,81 ​milliards de dollars (9,68 milliards d'euros) au troisième trimestre, son plus haut niveau depuis 2022, et a renforcé son programme de rachats ​d'actions, porté par l’amélioration des marges de raffinage et la hausse des prix ​du gaz naturel liquéfié (GNL).

La guerre en ⁠Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, ‌a perturbé les approvisionnements mondiaux en énergie et provoqué une flambée des prix. Shell a ainsi enregistré ​une marge de ‌raffinage record, correspondant à la transformation du pétrole ⁠brut en carburants tels que le diesel.

Les bénéfices de l’ensemble des divisions du groupe ont dépassé les attentes. L'activité gazière intégrée ⁠a dégagé 3,04 ‌milliards de dollars de bénéfices contre 2,93 milliards ⁠attendus, et l'activité en amont a enregistré 3,19 milliards ‌de dollars de bénéfices contre 3,10 milliards attendus.

Selon le ⁠consensus des analystes fourni par Shell, le bénéfice ⁠ajusté — indicateur privilégié ‌par le groupe pour mesurer sa performance — devait atteindre 10,33 ​milliards de dollars, soit près ‌du double du bénéfice du groupe enregistré il y a un an (5,43 milliards de ​dollars).

Shell a affiché des marges de raffinage record à 42 dollars le baril, contre 11,6 dollars il y ⁠a un an et 24 dollars au trimestre précédent.

Le groupe a également accéléré le rythme de son programme trimestriel de rachat d'actions, le portant de 3 milliards à 5 milliards de dollars.

(Reportage Shadia Nasralla et Stephanie Kelly, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)