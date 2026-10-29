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ING annonce un programme de rachat d'actions malgré des résultats inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:28

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L'illustration montre le logo du groupe ING

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La banque néerlandaise ING ‌a annoncé jeudi un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de ​1,65 milliard d'euros et indiqué qu'elle verserait une distribution supplémentaire en espèces de 250 millions d'euros en janvier 2027.

Le bénéfice net de la ​banque au troisième trimestre a progressé de 3,5% par rapport à l'année précédente pour s'établir ​à 1,85 milliard d'euros, mais est ⁠toutefois resté en deçà des prévisions consensuelles des analystes, qui ‌s'élevaient à 1,97 milliard d'euros.

La hausse des provisions pour pertes sur prêts, qui se sont élevées à 403 millions ​d’euros contre des prévisions ‌de 343 millions d’euros, combinée à une légère ⁠augmentation des coûts, a pesé sur les résultats du troisième trimestre, tandis que le produit net d’intérêt et les revenus issus des commissions ⁠se sont révélés ‌presque parfaitement conformes au consensus.

Le ratio CET1 d’ING, un indicateur ⁠clé de la solidité des fonds propres, s’est établi à ‌13,3%, dépassant les attentes des analystes, en partie grâce à ⁠deux transferts de risques importants qui ont réduit le ⁠montant des fonds ‌propres que la banque devait détenir au titre de certains prêts.

Avec ​plus de mille milliards d’euros d’actifs ‌et d’importantes activités de banque de détail et de banque commerciale sur tout le continent ​européen, ING est considérée comme un baromètre du secteur bancaire, offrant aux investisseurs un indicateur de l’impact des taux d’intérêt ⁠de la zone euro sur les marges de crédit, la demande de prêts et les rendements du capital.

La banque a également annoncé une réorganisation de sa division de banque de gros, qui devrait entraîner la suppression d’environ 400 emplois à l’échelle mondiale.

(Rédigé par Jakob Van Calster ; ​version française Etienne Breban)

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