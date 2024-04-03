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Totalenergies lance un nouveau projet de stockage d’électricité par batteries en Belgique
information fournie par Reuters03/04/2024 à 09:01

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* LANCE UN NOUVEAU PROJET DE STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ PAR BATTERIES EN BELGIQUE

* CE NOUVEAU PROJET SERA DÉVELOPPÉ SUR LE SITE DU DÉPÔT DE TOTALENERGIES DE FELUY

* IL DISPOSERA D’UNE PUISSANCE DE 25 MW ET D’UNE CAPACITÉ DE 75 MWH GRÂCE AUX 40 CONTENEURS AU LITHIUM-ION « INTENSIUM MAX HIGH ENERGY » FOURNIS PAR SAFT

* LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE POUR FIN 2025

* AVEC CELUI D'ANVERS, CES DEUX PROJETS REPRÉSENTENT UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE PRÈS DE EUR 70 MLNS

* LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE TOTALENERGIES EN BELGIQUE ATTEINDRA 50 MW / 150 MWH

Texte original sur Workspace ID:nNDL5D696P Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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