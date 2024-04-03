Totalenergies lance un nouveau projet de stockage d’électricité par batteries en Belgique

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* LANCE UN NOUVEAU PROJET DE STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ PAR BATTERIES EN BELGIQUE
* CE NOUVEAU PROJET SERA DÉVELOPPÉ SUR LE SITE DU DÉPÔT DE TOTALENERGIES DE FELUY
* IL DISPOSERA D’UNE PUISSANCE DE 25 MW ET D’UNE CAPACITÉ DE 75 MWH GRÂCE AUX 40 CONTENEURS AU LITHIUM-ION « INTENSIUM MAX HIGH ENERGY » FOURNIS PAR SAFT
* LA MISE EN SERVICE EST PRÉVUE POUR FIN 2025
* AVEC CELUI D'ANVERS, CES DEUX PROJETS REPRÉSENTENT UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE PRÈS DE EUR 70 MLNS
* LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE TOTALENERGIES EN BELGIQUE ATTEINDRA 50 MW / 150 MWH
Texte original sur Workspace ID:nNDL5D696P Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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