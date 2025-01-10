TotalEnergies lance les travaux de construction du projet ArtawiGas25 en Irak

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* LANCE LA CONSTRUCTION D’UNE PREMIÈRE UNITÉ DE TRAITEMENT DE GAZ POUR ARRÊTER LE TORCHAGE ET ALIMENTER DES CENTRALES ÉLECTRIQUES
* TOTALENERGIES (45 %, OPÉRATEUR) ET SES PARTENAIRES BASRA OIL COMPANY (30 %) ET QATARENERGY (25 %) ONT LANCÉ LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET ARTAWIGAS25
* CETTE UNITÉ, QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DU PROJET GGIP, REPRÉSENTE UN INVESTISSEMENT DE L’ORDRE DE 250 MLNS USD
* L'UNITÉ PERMETTRA DE TRAITER 50 MLNS DE PIEDS CUBES PAR JOUR DE GAZ PRÉCÉDEMMENT TORCHÉ
* ARTAWIGAS25 CRÉERA JUSQU’À 160 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS POUR LES IRAKIENS PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION
* ARTAWIGAS25 CRÉERA JUSQU’À 30 EMPLOIS PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION
Texte original [https://tinyurl.com/mrynp3v7] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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