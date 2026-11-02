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TotalEnergies investit davantage dans les énergies renouvelables aux États-Unis alors que d'autres se retirent, déclare son directeur général
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Dominique Patton

Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA tire parti des inquiétudes concernant la croissance future du marché américain des énergies renouvelables et se lance dans davantage de projets alors que d’autres développeurs cherchent à se retirer, a déclaré lundi le directeur général Patrick Pouyanne, qualifiant le marché de “prometteur” malgré une réduction prochaine des aides publiques.

* Une loi fiscale américaine promulguée en 2025 a accéléré la suppression progressive des crédits d’impôt pour l’éolien et le solaire, la plupart des nouveaux projets devant commencer leur construction avant juillet 2026 ou entrer en service avant fin 2027 pour en bénéficier

* Les développeurs, dont TotalEnergies, accélèrent leurs projets afin de bénéficier de cette mesure, a déclaré M. Pouyanne lors d’une conférence de presse consacrée lundi aux perspectives énergétiques de l’entreprise, ajoutant que la société française avait “intensifié” son engagement dans l’éolien en prenant en charge des projets supplémentaires

* “Comme tout le monde est inquiet, c’est un marché favorable pour nous”, a déclaré M. Pouyanne, ajoutant qu’une certaine crainte régnait parmi les promoteurs, qui s’attendent à un effondrement du marché vers 2028 ou 2030

* Cela a créé une opportunité pour TotalEnergies d’acquérir des projets actuellement en cours de développement et d’en assurer la construction, a-t-il précisé

* TotalEnergies dépense un peu plus aux États-Unis que prévu initialement, a indiqué M. Pouyanne, en raison de la taille plus importante des projets dans ce pays par rapport aux projets européens.

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