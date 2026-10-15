TotalEnergies-Indicateur de marge de raffinage européen au T3 à $33,2 le baril

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TROISIÈME TRIMESTRE 2026 : PRINCIPAUX INDICATEURS
* ERM AU T3 À $33,2 LE BARIL
* PRODUCTION D'HYDROCARBURES ATTENDUE EN CROISSANCE DE 2,45 À 2,50 MBEP/J, IMPACT DU CONFLIT AU M.-O. ESTIMÉ À ENVIRON 5% DE LA PRODUCTION TOTALE
* HORS IMPACT DU M.-O., PRODUCTION ATTENDUE ENCROISSANCE DE PLUS DE 4% PAR RAPPORT AU T3 2025, SUPÉRIEURE À LA GUIDANCE ANNUELLE DE 3%
* INTEGRATED LNG ATTENDU EN TRÈS FORTE HAUSSE, AVEC LA HAUSSE DE 20 % DU PRIX DU GNL VENDU ET LA SURPERFORMANCE DES ACTIVITÉS DE NÉGOCE
* RÉSULTATS ET CASH-FLOW DE L'AVAL ATTENDUS À UN NIVEAU EXCEPTIONNEL, HAUSSE DE L'ORDRE DE $2 MDS DU CASH-FLOW DU SECTEUR RAFFINAGE-CHIMIE
* INTEGRATED POWER DEVRAIT BÉNÉFICIER DE LA CONTRIBUTION ATTENDUE DE TTEP AVEC UN CASH-FLOW ATTENDU ENTRE $750-800 MLNS
* UNE CONTRIBUTION POSITIVE DE L'ORDRE DE $3 MDS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EST ANTICIPÉE SUR LE TRIMESTRE
* L'EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIT REFLÉTER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION ET LA SENSIBILITÉ AU PRIX DU PÉTROLE EN BAISSE ET DU GAZ EN HAUSSE
Texte original nBw4SY7Zta
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(Rédaction de Gdansk)
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