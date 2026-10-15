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TotalEnergies-Indicateur de marge de raffinage européen au T3 à $33,2 le baril
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 08:18

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TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TROISIÈME TRIMESTRE 2026 : PRINCIPAUX INDICATEURS

* ERM AU T3 À $33,2 LE BARIL

* PRODUCTION D'HYDROCARBURES ATTENDUE EN CROISSANCE DE 2,45 À 2,50 MBEP/J, IMPACT DU CONFLIT AU M.-O. ESTIMÉ À ENVIRON 5% DE LA PRODUCTION TOTALE

* HORS IMPACT DU M.-O., PRODUCTION ATTENDUE ENCROISSANCE DE PLUS DE 4% PAR RAPPORT AU T3 2025, SUPÉRIEURE À LA GUIDANCE ANNUELLE DE 3%

* INTEGRATED LNG ATTENDU EN TRÈS FORTE HAUSSE, AVEC LA HAUSSE DE 20 % DU PRIX DU GNL VENDU ET LA SURPERFORMANCE DES ACTIVITÉS DE NÉGOCE

* RÉSULTATS ET CASH-FLOW DE L'AVAL ATTENDUS À UN NIVEAU EXCEPTIONNEL, HAUSSE DE L'ORDRE DE $2 MDS DU CASH-FLOW DU SECTEUR RAFFINAGE-CHIMIE

* INTEGRATED POWER DEVRAIT BÉNÉFICIER DE LA CONTRIBUTION ATTENDUE DE TTEP AVEC UN CASH-FLOW ATTENDU ENTRE $750-800 MLNS

* UNE CONTRIBUTION POSITIVE DE L'ORDRE DE $3 MDS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT EST ANTICIPÉE SUR LE TRIMESTRE

* L'EXPLORATION-PRODUCTION DEVRAIT REFLÉTER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION ET LA SENSIBILITÉ AU PRIX DU PÉTROLE EN BAISSE ET DU GAZ EN HAUSSE

Texte original nBw4SY7Zta

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier
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