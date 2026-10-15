Les Bourses européennes ouvrent en recul

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les marchés boursiers européens ont ouvert en recul, freinés par un mouvement de vente massif du secteur des semi-conducteurs, sur fond de résultats d'entreprises et d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges après l'ouverture, vers 07H05 GMT, Paris cédait 0,20 %, Francfort 0,61 %, Londres 0,15 % et Milan 0,47 %.

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