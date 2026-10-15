A Lempdes, berceau de la 2CV, des puristes séduits par la nouvelle Citroën

L'acteur Omar Sy, à gauche, assiste à la présentation de la nouvelle 2CV, le 12 octobre 2026 au Mondial de l'automobile à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Elle a un look qui reprend les codes de la 2CV": Jacques Desvignes est plutôt convaincu par la nouvelle version de la célèbre Citroën, comme d'autres puristes rencontrés à Lempdes, en Auvergne, son berceau historique.

Citroën a annoncé au printemps relancer sa mythique 2CV, arrêtée en 1990, en version électrique, dont un modèle est visible au Mondial de l'Auto à Paris jusqu'à dimanche. La nouvelle voiture ne sera commercialisée qu'en 2028 pour moins de 15.000 euros.

"Avec ses petites ailes arrondies, ça rappelle la 2CV. Elle ne ressemble pas à la plupart des autres voitures modernes", note André Parois, un autre collectionneur de 77 ans, en admirant un prototype rouge sur son téléphone portable.

L'homme habite Lempdes, en périphérie de Clermont-Ferrand, où vivait Pierre-Jules Boulanger, d'abord ingénieur chez Michelin puis inventeur de la "deudeuche" en 1939 et PDG de Citroën.

L'histoire dit qu'il aurait eu l'idée de produire cette très petite voiture (TPV) en visitant le marché de la ville: elle devait être capable de "transporter une douzaine d'oeufs sans les casser au travers d'un champ labouré".

Un critère repris par Citroën sur son prototype qui comporte un vide-poche dans les portières pour y placer des oeufs.

"Ferveur"

Des participants au 19ème défilé de voitures de collection de Paris à côté de leur 2CV le 19 juillet 2026 à Paris ( AFP / Lou BENOIST )

Depuis des années, Lempdes, 8.500 habitants, entretient le culte de la 2CV, dont un modèle est fièrement exhibé à l'entrée de la ville.

La nouvelle voiture "est un plus, cela s'inscrit dans le patrimoine de la commune", estime auprès de l'AFP le maire Joël-Michel Derré, évoquant une "ferveur intacte à ce jour" pour la petite Citroën parmi ses concitoyens.

Au volant d'une 2CV grise de 1957, André Parois passe devant la mairie, installée dans l'ancienne maison de Pierre-Jules Boulanger. "Elle démarre au quart de tour!", s'enthousiame-t-il, tout en agitant la main par la fenêtre avant de tourner, "car on voit très mal le clignotant".

"Le modèle d'origine était fait à partir d'un cahier des charges, fabriqué par des ingénieurs", explique-t-il, regrettant qu'ensuite "l'ingénieur ait un peu perdu la main dans la conception de la voiture" au profit des designers.

Toutefois le nouveau modèle est "sympa" et "j'espère que c'est une voiture qui va trouver un bon accueil auprès du public".

Pour lui, "c'est une bonne chose de faire évoluer ce modèle sans dénaturer le modèle d'origine sachant que ça ne remplacera pas la 2CV telle que le puriste la connaît".

"Sympa"

A Thiers, à quelques kilomètres, Jacques Desvignes collectionne lui aussi plusieurs modèles, à l'abri dans son garage où sont méticuleusement rangées des centaines de 2CV miniatures.

Ce responsable de l'antenne régionale du "Club des amis de la 2CV", dont le siège est à Lempdes, apprécie l'esthétique "sympathique" de la nouvelle version.

L'acteur Omar Sy, à gauche, à la présentation de la nouvelle 2CV, le 12 octobre 2026 au Mondial de l'automobile à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"Je trouve qu'elle a vraiment un look qui reprend les critères et les concepts de la 2CV", dit-il, détaillant: les poignées, le capot avec ses stries, les deux phares, la forme bombée.

Mais sur Facebook, explique-t-il, "les avis des +deuchistes+ sont partagés".

"Certains adorent et trouvent que c'est une très belle voiture qui correspond bien à l'esprit de la 2CV" quand d'autres estiment que c'est une voiture électrique, donc que "ça ne correspond pas" à l'esprit originel.

A 69 ans, lui se dit tenté, trouve que c'est un modèle "intéressant" et serait "prêt à franchir le pas".

Toutefois, "on sait qu'elle est électrique: quelle sera son autonomie ? C'est le problème des voitures électriques", temporise André Parois, qui a travaillé dès l'âge de 14 ans dans le garage Citroën de son père et a entièrement rénové la voiture familiale d'époque.

"Si ça me permet de faire 400 kilomètres, c'est pas mal, si c'est pour en faire 200 et rester en ville, c'est moins intéressant", ajoute le puriste.