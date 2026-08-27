TotalEnergies finalise le transfert de sa participation dans Arctic LNG

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FINALISE LE TRANSFERT DE SA PARTICIPATION DE 10% DANS ARCTIC LNG
* CONSERVE SES DROITS AU REMBOURSEMENT PAR ARCTIC LNG 2 DE SA QUOTE-PART DES PRÊTS APPORTÉS PAR LES ACTIONNAIRES AU PROJET
* CE REMBOURSEMENT POURRAIT INTERVENIR DANS LE FUTUR EN FONCTION DES SANCTIONS APPLICABLES
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(Rédaction de Gdansk)
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