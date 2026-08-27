Iliad: chiffre d'affaires en hausse, le nombre d'abonnés progresse faiblement

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a vu son chiffre d'affaires augmenter au premier semestre grâce à une accélération de ses ventes dans les trois pays où il opère, selon un communiqué diffusé jeudi.

Sur la période, son chiffre d'affaires atteint 5,2 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport au premier semestre 2025.

En France, son marché le plus important, le groupe réalise une croissance modeste (+1,5%, à 3,3 milliards d'euros), mais accélère davantage en Pologne (+3,5%, à 1,3 milliard d'euros) et en Italie (+10,2%, à 665 millions d'euros).

Son excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité, s'élève à 2 milliards d'euros, en hausse de 2,2%.

Au total, le nombre d'abonnés du groupe progresse faiblement. En France, il reste stable. Free compte désormais 15,8 millions d'abonnés mobile et 7,6 millions d'abonnés fixes.

Le groupe a conclu début juin un protocole d'accord pour le rachat conjoint de SFR, au sein d'un consortium avec Bouygues Telecom et Orange. Le montant total de la vente a été fixé à 20,35 milliards d'euros, assorti d'un potentiel complément de prix pouvant atteindre 650 millions d'euros à la clôture de la transaction.

Cette opération doit permettre au groupe de "changer d'échelle tout en faisant grandir le modèle Free", a commenté le directeur général du groupe Thomas Reynaud dans un communiqué.

D'après les termes de l'accord, les actifs rachetés par les trois concurrents de SFR seront redistribués entre les acheteurs, et Free devrait hériter des quelque 6 millions de clients de l'offre RED by SFR, ainsi que de près de deux millions de clients de son activité grand public.

Avant d'aboutir, l'accord de vente doit être finalisé d'ici le 6 décembre, après la consultation des syndicats.

Il devra être validé par l'Autorité de la concurrence. Selon elle, le délai d'instruction du dossier devrait prendre "au moins 18 mois".

La finalisation de la vente est espérée au second semestre 2027, d'après les acheteurs.