Des actions "hostiles directes" et "violentes" : la France doit s'attendre à être ciblée par des opérations de guerre hybride, prévient la DGSI

"Dans le contexte de durcissement de la posture russe notamment, il nous faut intégrer l'hypothèse d'un durcissement et d'une aggravation des menaces qui pèsent sur les entreprises", a souligné Céline Berthon.

Céline Berthon à Paris, le 26 août 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La patronne des services de renseignement intérieur français, la DGSI, a prévenu mercredi 26 août que la France allai probablement être confrontée à des actions de guerre hybride plus brutales sur son sol, alors que de telles opérations se multiplient en Europe.

"La découverte d'un drone explosif à Leipzig qui devait selon toute vraisemblance viser un appareil ayant vocation à soutenir l'armée ukrainienne est un signal sur le fait que nous devons considérer comme possible des actions hostiles plus directes, violentes, pouvant survenir sur notre territoire national ", a déclaré Céline Berthon, directrice générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les actions de guerre hybride attribuées à la Russie se sont multipliées en Europe.

En France, elles peuvent viser les entreprises du secteur de la défense, mais aussi "toute la chaîne qui concourt à alimenter la BITD (base industrielle et technologique de défense), les sous-traitants, et puis aussi tous les secteurs de production stratégiques, l'énergie, les communications qui peuvent être des cibles", a déclaré Céline Berthon lors d'un débat organisé par le patronat français, le Medef.

"Dans le contexte de durcissement de la posture russe notamment, il nous faut intégrer l'hypothèse d'un durcissement et d'une aggravation des menaces qui pèsent sur les entreprises", a-t-elle ajouté.

Fausses nouvelles, sabotages, assassinats...

Début août, un drone chargé d'explosifs avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret de l'aéroport de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens, et un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes après. Mais d'après les médias, qui s'appuient sur des sources proches des autorités, un troisième drone a été retrouvé dix jours plus tard dans un champ de Kabelsketal, à l'ouest de l'aéroport, avec de l'explosif.

La Russie est régulièrement accusée par les autorités européennes de conduire ces opérations dites de guerre hybride, qui couvrent un spectre allant de la propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux aux sabotages ou tentatives d'assassinat . Mais cette découverte à Leipzig a été perçue comme une escalade.

En France, ces actions, pour celles qui ont été portées à la connaissance du public et attribuées à la Russie, se sont majoritairement limitées à des actions non violentes visant à accroître les tensions dans la société française, comme l'affaire des mains rouges (des pochoirs tagués sur le mémorial de la Shoah à Paris). Des drones ont aussi survolé des sites militaires sensibles en France , sans que les autorités fassent directement un lien avec la Russie.