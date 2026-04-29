TotalEnergies finalise l'acquisition de 50% d'un portefeuille auprès d'EPH

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE 50% D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ FLEXIBLE AUPRÈS D'EPH
Texte original tinyurl.com/yh83wj7r Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE 50% D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ FLEXIBLE AUPRÈS D'EPH
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