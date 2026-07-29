Le gouvernement souhaite créer une "filière" des industriels impliqués dans la lutte contre les incendies

Le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin, à l'Assemblée nationale, le 3 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Le gouvernement français souhaite faire émerger une "filière" des industriels impliqués dans la lutte contre les incendies et compte réunir les acteurs concernés à la fin de l'été, pour tirer les enseignements des feux qui ont ravagé le pays, a annoncé mercredi à l'AFP le ministère de l'Industrie.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, réunira à Bercy, fin août ou début septembre, "les principaux acteurs industriels mobilisés dans la prévention, la détection et la lutte contre les incendies afin de tirer les enseignements des feux ayant touché la France cet été", a indiqué le ministère.

Cette initiative "s'inscrit dans la volonté du président de la République de mener un retour d'expérience une fois la phase de crise achevée", précise-t-on de même source.

Parmi les acteurs autour de la table, constructeurs aéronautiques, fabricants d'équipements d'intervention, entreprises de détection et de surveillance, opérateurs de drones, acteurs de l'observation satellitaire, spécialistes des télécommunications ou encore sociétés développant des solutions d'intelligence artificielle et de gestion de crise.

Tous seront associés à cette réflexion, dont l'objectif "est de capitaliser sur l'expérience acquise lors de ces événements" et "d'identifier les innovations susceptibles d'apporter des capacités complémentaires aux services de l'État et aux secours".

Sébastien Martin souhaite ainsi "contribuer à l'émergence d'une véritable filière française de la lutte contre les incendies, de la prévention et de la détection précoce aux moyens d'intervention terrestres et aériens, en passant par les nouvelles technologies".

"Dans un contexte marqué par l'intensification des risques liés au changement climatique, l'ambition est de renforcer la souveraineté industrielle française et de continuer à développer les capacités du pays en matière de prévention, d'anticipation et de gestion des incendies", conclut le ministère.

L'annonce intervient alors que l'exécutif a été interpellé à plusieurs reprises sur l'état de la flotte aérienne de lutte anti-incendie, notamment des canadairs, considérée comme "vieillissante".

La France a commandé de nouveaux appareils qui seront livrés en 2028 pour les premiers et à l'horizon 2032 pour les derniers.

"Pour prévenir et combattre les incendies avec une protection aérienne forte, il est temps de passer à l'acte par la création d'une filière française d'excellence industrielle pour la sécurité civile", a estimé mercredi le président du Ceser (Conseil économique, social et environnemental régional) Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Jean-Louis Chauzy, dans un communiqué.

Estimant que les canadairs "sont dépassés", il a appelé l'Etat à "concevoir et produire dans les 3 ans qui viennent les avions dont les pompiers comme les populations ont besoin" et à créer une "filière" d'ici la fin de l'année.