TotalEnergies évalue ses options sur le Venezuela - directeur général
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a déclaré mardi que le groupe, qui comme plusieurs autres géants pétroliers a quitté le Venezuela ces dernières années, évaluait ses options dans le pays.

"Les gens veulent se précipiter pour revenir au Venezuela, mais il faudra un cadre clair et cela prendra du temps", a déclaré M. Pouyanne aux investisseurs.

