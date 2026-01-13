TotalEnergies évalue ses options sur le Venezuela - directeur général

Le directeur général de TotalEnergies TTEF.PA Patrick Pouyanne a déclaré mardi que le groupe, qui comme plusieurs autres géants pétroliers a quitté le Venezuela ces dernières années, évaluait ses options dans le pays.

"Les gens veulent se précipiter pour revenir au Venezuela, mais il faudra un cadre clair et cela prendra du temps", a déclaré M. Pouyanne aux investisseurs.