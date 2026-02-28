Les Restos du Cœur appellent les futurs maires à lutter contre la pauvreté

Les Restos du Cœur ont lancé un appel aux candidats aux élections municipales à s'engager pour renforcer la lutte contre la pauvreté et soutenir l'action associative au niveau local ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les Restos du Cœur ont lancé samedi un appel aux candidats aux élections municipales à s'engager pour renforcer la lutte contre la pauvreté et soutenir l'action associative au niveau local.

L'association formule dans un appel publié dans le journal Ouest-France "cinq demandes aux candidats" aux élections du 15 et 22 mars: la mise à disposition gratuite de lieux d'accueil, la lutte contre la pauvreté des enfants, le renforcement du "lien social et de l'accès aux droits", la protection du "principe d’accueil inconditionnel" et le soutien au bénévolat.

L'association souligne que près de 80% de ses "2.318 lieux d'accueil sont mis à disposition" gratuitement ou presque, "très souvent par les municipalités".

Les municipalités doivent "agir pleinement" pour "garantir l'accès à l'alimentation des enfants et soutenir les familles monoparentales", plaident les Restos du Coeur.

La moitié des familles accueillies par l'association sont monoparentales et 40% des personnes soutenues sont mineures.

Jean Michel Richard, président des Restos du Coeur, le 6 novembre 2025, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

En 2025, l'association, qui accueille 1,3 million de personnes chaque année, a distribué 161 millions de repas.

"On a aussi besoin des élus pour nous aider à développer le bénévolat et renforcer le lien social, l'accès au droit et la lutte contre la solitude" qui s'accroît, plaide Jean-Michel Richard, élu président des Restos du Cœur en octobre 2025.

Les Restos demandent également la protection du "principe d'accueil inconditionnel", y compris pour les personnes en situation irrégulière.

"Les lieux de solidarité doivent être préservés d'un certain nombre de contrôles des forces de l'ordre, à l'exception des cas prévus par la loi", demande-t-elle.

"Nous demandons le respect de nos principes: neutralité politique et religieuse, inconditionnalité de l'accueil et sanctuarisation de nos lieux", souligne M. Richard.

Les ressources issues des collectivités représentent environ 35 millions d'euros par an, en baisse de 7% sur un an, selon les Restos.

72.000 places ont été vendues pour le concert des Enfoirés, diffusé vendredi sur TF1 , une opération qui rapporte 13 millions d'euros, soit 5% des ressources de l'association.

La prochaine collecte nationale aura lieu du 6 au 8 mars. Elle permet à elle seule de réunir 12% des dons en nature annuels : 8.100 tonnes en 2025, 8.500 espérées cette année.

Elle a mobilisé l'an dernier 98.000 bénévoles, dont 15% sont aussi des bénéficiaires, observe l'association qui vise 100.000 bénévoles en 2026.