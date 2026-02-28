 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Restos du Cœur appellent les futurs maires à lutter contre la pauvreté
information fournie par AFP 28/02/2026 à 18:28

Les Restos du Cœur ont lancé un appel aux candidats aux élections municipales à s'engager pour renforcer la lutte contre la pauvreté et soutenir l'action associative au niveau local ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les Restos du Cœur ont lancé un appel aux candidats aux élections municipales à s'engager pour renforcer la lutte contre la pauvreté et soutenir l'action associative au niveau local ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les Restos du Cœur ont lancé samedi un appel aux candidats aux élections municipales à s'engager pour renforcer la lutte contre la pauvreté et soutenir l'action associative au niveau local.

L'association formule dans un appel publié dans le journal Ouest-France "cinq demandes aux candidats" aux élections du 15 et 22 mars: la mise à disposition gratuite de lieux d'accueil, la lutte contre la pauvreté des enfants, le renforcement du "lien social et de l'accès aux droits", la protection du "principe d’accueil inconditionnel" et le soutien au bénévolat.

L'association souligne que près de 80% de ses "2.318 lieux d'accueil sont mis à disposition" gratuitement ou presque, "très souvent par les municipalités".

Les municipalités doivent "agir pleinement" pour "garantir l'accès à l'alimentation des enfants et soutenir les familles monoparentales", plaident les Restos du Coeur.

La moitié des familles accueillies par l'association sont monoparentales et 40% des personnes soutenues sont mineures.

Jean Michel Richard, président des Restos du Coeur, le 6 novembre 2025, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Jean Michel Richard, président des Restos du Coeur, le 6 novembre 2025, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

En 2025, l'association, qui accueille 1,3 million de personnes chaque année, a distribué 161 millions de repas.

"On a aussi besoin des élus pour nous aider à développer le bénévolat et renforcer le lien social, l'accès au droit et la lutte contre la solitude" qui s'accroît, plaide Jean-Michel Richard, élu président des Restos du Cœur en octobre 2025.

Les Restos demandent également la protection du "principe d'accueil inconditionnel", y compris pour les personnes en situation irrégulière.

"Les lieux de solidarité doivent être préservés d'un certain nombre de contrôles des forces de l'ordre, à l'exception des cas prévus par la loi", demande-t-elle.

"Nous demandons le respect de nos principes: neutralité politique et religieuse, inconditionnalité de l'accueil et sanctuarisation de nos lieux", souligne M. Richard.

Les ressources issues des collectivités représentent environ 35 millions d'euros par an, en baisse de 7% sur un an, selon les Restos.

72.000 places ont été vendues pour le concert des Enfoirés, diffusé vendredi sur TF1 , une opération qui rapporte 13 millions d'euros, soit 5% des ressources de l'association.

La prochaine collecte nationale aura lieu du 6 au 8 mars. Elle permet à elle seule de réunir 12% des dons en nature annuels : 8.100 tonnes en 2025, 8.500 espérées cette année.

Elle a mobilisé l'an dernier 98.000 bénévoles, dont 15% sont aussi des bénéficiaires, observe l'association qui vise 100.000 bénévoles en 2026.

Valeurs associées

TF1
7,270 EUR Euronext Paris +0,97%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Visite du Premier ministre slovène Golob en France
    La France "ni prévenue, ni impliquée" dans les frappes en Iran, dit Macron
    information fournie par Reuters 28.02.2026 18:43 

    ‌Le président de la République ​Emmanuel Macron a appelé à la reprise de la voie diplomatique lors ​d'un Conseil de défense et de ​sécurité nationale concernant la ⁠situation en Iran et au ‌Moyen-Orient, lors duquel il a précisé que la France ​n'avait été "ni ‌prévenue, ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump gestures à son arrivée à l'aéroport de Palm Beach, en Floride, le 27 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump se déjuge et appelle au soulèvement populaire en Iran
    information fournie par AFP 28.02.2026 18:26 

    Donald Trump avait promis "son aide" au peuple iranien. En lançant une campagne militaire majeure aux côtés d'Israël contre l'Iran, le président américain a appelé samedi à un soulèvement populaire contre la République islamique, quitte à se départir de ses positions ... Lire la suite

  • Un comptoir d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport international de Gatwick, au sud de Londres, le 28 février 2026 ( AFP / Ben Stansall )
    Iran: annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.02.2026 18:23 

    Les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation en cascade de nombreux vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, frappant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces ... Lire la suite

  • "Justice pour les morts!": la Grèce commémore la collision ferroviaire de 2023
    "Justice pour les morts!": la Grèce commémore la collision ferroviaire de 2023
    information fournie par AFP Video 28.02.2026 18:10 

    Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi devant le Parlement grec à Athènes pour manifester à l'occasion du troisième anniversaire de la pire tragédie ferroviaire du pays, qui a coûté la vie à 57 personnes en 2023.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank