TotalEnergies étend sa coentreprise américaine avec KKR grâce à un portefeuille de 700 MW

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TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi qu'elle étendait sa coentreprise avec KKR KKR.N aux États-Unis grâce à un portefeuille supplémentaire d'actifs renouvelables d'une valeur de 1,2 milliard de dollars.

L'accord porte sur trois parcs solaires à grande échelle situés au Texas et dans l'Ohio, ajoutant 700 mégawatts à la coentreprise créée par les deux sociétés en 2025, qui détient actuellement 1,4 gigawatt.

* Ces trois actifs solaires devraient entrer en exploitation commerciale d’ici le premier trimestre 2027

* L’électricité produite par ces actifs est déjà vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies

* TotalEnergies continuera d’exploiter ces actifs après la finalisation de la transaction, prévue en 2026