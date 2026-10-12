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Technip Energies choisi pour la modernisation d'une raffinerie en Inde
information fournie par Boursorama avec AFP 12/10/2026 à 10:19

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( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le spécialiste des infrastructures énergétiques Technip Energies a annoncé lundi avoir signé un "grand contrat" avec Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) afin de moderniser une raffinerie en Inde.

Le groupe français ne donne pas le montant précis de ce contrat, mais indique dans son communiqué qu'il est compris entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Cet accord prévoit la livraison d'unités de production de bases lubrifiantes et de valorisation des résidus lourds (LMBU) dans une raffinerie HPCL de Mumbai.

"Ce projet permettra à HPCL de moderniser sa production de bases lubrifiantes, des composants clés dans la fabrication de produits tels que les huiles de moteur automobiles et les lubrifiants industriels", indique Technip Energies.

Le groupe se félicite que ce projet renforce "les capacités de production du pays", qui "continue d'investir dans la modernisation de ses infrastructures de raffinage pour répondre à une demande intérieure croissante en carburants et en produits pétroliers de spécialité".

Fin juillet, Technip Energies a revu à la baisse une partie de ses prévisions annuelles et a vu son bénéfice net chuter de 48,9 % à 96,6 millions d’euros au premier semestre du fait du conflit au Moyen-Orient, tout en notant un niveau "exceptionnel" de prises de commande malgré le contexte.

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