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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 10:34

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Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O - Hock Tan, directeur général du concepteur américain de semi-conducteurs, a déclaré lundi que les ressources financières constitueraient le principal obstacle auquel l'entreprise serait confrontée à mesure que le développement de l'IA progresserait.

* AMAZON AMZN.O est en discussions pour acquérir la start-up Decart, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), pour un montant qui pourrait atteindre près de 7 milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O est en pourparlers pour renforcer son investissement dans la start-up open source Reflection AI, voire pour l'acquérir, a rapporté samedi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O - Un sous-traitant lié au groupe américain a plaidé coupable d'avoir participé à un complot visant à exporter illégalement vers la Chine des serveurs informatiques équipés de puces d'IA de pointe de Nvidia, selon un document déposé vendredi devant un tribunal fédéral.

(Rédigé par Diana Mandia)

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