TotalEnergies et TES s'associent avec Osaka Gas, Toho Gas et Itochu pour un projet d'e-gaz au Nebraska
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 08:12

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mardi avoir signé un accord avec Tree Energy Solutions (TES), Osaka Gas 9532.T , Toho Gas 9533.T et Itochu 8001.T pour le développement et l’opération du projet Live Oak au Nebraska (États-Unis).

Osaka Gas, Toho Gas et Itochu détiendront ensemble une participation totale de 33,3% tandis que TotalEnergies et TES conserveront respectivement une participation de 33,35% dans le projet.

La production du projet, qui vise à développer une unité de production d’e-gaz ou gaz naturel électrique, devrait démarrer d’ici 2030 sous réserve de la décision finale d’investissement en 2027, précise un communiqué de TotalEnergies.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
ITOCHU
50,980 EUR Tradegate 0,00%
OSAKA GAS
29,800 EUR Tradegate 0,00%
OSAKA GAS
32,7000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
63,08 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
59,29 USD Ice Europ -0,44%
TOTALENERGIES
56,7600 EUR Euronext Paris +0,09%
