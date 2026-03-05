Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Un incendie s'étant déclenché dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient:

- Israël va de nouveau frapper Beyrouth

L'armée israélienne a appelé dans la nuit de mercredi à jeudi la population libanaise à évacuer une banlieue de Beyrouth en amont de nouvelles frappes.

Cet appel survient sur fond d'intensification des hostilités entre Israël et le Hezbollah, avec notamment des affrontements "directs" dans le sud du Liban, selon le mouvement armé libanais pro-iranien.

- Nouveaux morts au Liban

Les autorités libanaises ont annoncé trois nouveaux morts dans des frappes israéliennes ayant visé deux voitures près de Beyrouth.

Elles avaient auparavant dit avoir recensé 72 morts et plus de 83.000 déplacés depuis le début de ces frappes lundi.

- Victoire pour Trump à Washington

Le Sénat américain a refusé mercredi de limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, une résolution en ce sens ayant été rejetée grâce au soutien robuste de la majorité républicaine.

- Moins de missiles

Israël assure que le nombre de missiles iraniens tirés vers son territoire diminue "chaque jour".

Mais un porte-parole de son armée a prévenu que l'Iran avait "encore beaucoup de capacités" et que la défense israélienne n'était "pas hermétique".

- Missile iranien vers la Turquie: "inacceptable" pour Washington

Washington a qualifié d'"inacceptables" les attaques contre la souveraineté de la Turquie, après que l'Otan a intercepté un missile tiré d'Iran s'approchant de son espace aérien.

Selon un responsable turc, ce missile "visait une base militaire" à Chypre, mais "a dévié" de sa trajectoire.

- Nouvelles frappes sur Téhéran

De la fumée dans le ciel de Téhéran en Iran après une frappe, le 4 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

L'armée israélienne a dit avoir lancé mercredi soir une nouvelle vague de frappes sur Téhéran "visant des infrastructures militaires".

Une forte explosion a été entendue dans la capitale par des journalistes de l'AFP et des médias iraniens ont fait état d'explosions dans d'autres villes dont Bandar Abbas sur le Golfe, et Tabriz dans le nord-ouest.

- Macron et Trump se parlent

Donald Trump a contacté son homologue français Emmanuel Macron pour "l'informer de l'état des opérations militaires menées par les Etats-Unis en Iran", a appris l'AFP auprès de l'entourage du président français.

- L'Espagne dément aider Washington

Le gouvernement espagnol dément "catégoriquement" toute intention de collaborer avec Washington.

Peu avant, la Maison Blanche avait annoncé que Madrid allait finalement "coopérer" avec Washington contre l'Iran en lui laissant utiliser deux bases militaires sur son territoire.

- Le pouvoir iranien se fait "complètement anéantir", selon la Maison Blanche

"Le régime terroriste iranien voyou est en train d'être complètement anéanti", d'après la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

La différence entre "leur capacité à tirer et notre capacité à nous défendre se creuse jour après jour", a lui affirmé le ministre de la Défense américain Pete Hegseth.

- Un armateur suspend ses réservations vers le Golfe

L'Allemand Hapag-Lloyd est devenu mercredi le dernier géant du transport maritime à suspendre les réservations de cargaisons vers et depuis le Golfe en raison de la guerre.

Téhéran revendique le "contrôle total" du détroit d'Ormuz, entre Iran et Oman, où le trafic de pétroliers a chuté de 90% en une semaine selon une société d'analyse.

- 100.000 personnes ont fui Téhéran (ONU)

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à 100.000 le nombre de personnes ayant quitté Téhéran dans les deux jours ayant suivi le début des bombardements israélo-américains.

Un média d'Etat iranien a indiqué que plus de 1.000 personnes, des civils comme des militaires, sont morts dans le pays depuis le début de ces frappes. L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ce bilan.

- Drones abattus à l'aéroport de Bagdad

D'autres drones ont été abattus dans la soirée de mercredi près de l'aéroport international de Bagdad, qui abrite une base militaire avec des intérêts américains, quelques heures après une attaque similaire. Les Etats-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Irak dès que possible.

- Frégate iranienne coulée: 87 corps récupérés

Le Sri Lanka dit avoir récupéré les corps de 87 marins iraniens après le naufrage d'une corvette coulée par une torpille tirée d'un sous-marin américain, dans l'océan Indien.

Trente-deux marins ont été secourus mais sont grièvement blessés, 61 sont portés disparus.